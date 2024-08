Real Madrid | infortunio al ginocchio per Camavinga out almeno 6 settimane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tegola in casa. Eduardosi è infatti infortunato alsinistro durante l’allenamento di ieri a Varsavia in vista della finale di Supercoppa Europea con l’Atalanta. La prima diagnosi dei medici del club ipotizzava una grave distorsione e gli esami effettuati stamattina hanno confermato che il centrocampista francese ha riportato una distorsione del legamento collaterale interno, esito meno preoccupante. I tempi di recupero sono stimati in sei o sette, per cui Carlo Ancelotti potrà contare di nuovo susolo dopo la sosta delle nazionali di inizio ottobre, con una lunga lista di appuntamenti saltati, circa una dozzina, a cominciare proprio dalla gara di stasera.alper, outSportFace.