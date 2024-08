Nuova ragazza Gianluca Ginoble de Il Volo ora vola con lei il gossip esplode a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Bombadisude Il. Il cantante è stato pizzicato insieme ad unabionda. La notizia è stata data in esclusiva da Novella 2000, abile a scattare le prime foto di questa presuntacoppia e anche a girare un video in cui lui è facilmente riconoscibile. E i suoi fan sono letteralmente impazziti di gioia per questa novità sentimentale.de Ilè stato visto insieme a questabionda. Sono stati in una location da sogno, infatti sono in vacanza a Santorini, in Grecia. Ciò che sapevamo di ufficiale era che due anni fa si fosse lasciato definitivamente con l’ex fidanzata Eleonora. Ma adesso avrebbe ritrovato il sorriso e probabilmente anche l’amore. Leggi anche: “Perché salta il matrimonio”.