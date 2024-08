Iran non parteciperà a colloqui per tregua a Gaza Teheran potrebbe colpire sede Mossad Idf chiude corridoio umanitario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – L’nonaiper il cessate il fuoco: la Missione permanente dell'presso le Nazioni Unite non invierà rappresentanti al summit. Lo rende noto Haaretz. Un brusco passo indietro sul fronte della, che ha visto la diplomazia egiziana, principale mediatore fra Israele e Hamas, accelerare i contatti per raccogliere sostegno al dialogo e contenere la crescente tensione in Medio Oriente. A peggiorare ulteriormente lo scenario, la notizia secondo cui l'il quartier generale del servizio di intelligence israelianoa Tel Aviv come rappresaglia per l'assassinio di alti funzionari di Hamas e Hezbollah alla fine del mese scorso, secondo l'emittenteiana Press Tv.