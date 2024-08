Il residence Puccini accolga gli sfrattati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’emergenza abitativa, che da anni sta mettendo in ginocchio Sesto, ha una soluzione e si chiama. Lo dicono i consiglieri Soad Hamdy (Reinventiamo Sesto) e Michele Foggetta (Alleanza Verdi Sinistra). "Nell’ultima seduta di consiglio ho lanciato la proposta di usare l’immobile per i nuclei familiari bisognosi, come una sorta di compensazione a fronte dello sgombero della Casa albergo tanto voluto dall’attuale Giunta – spiega Foggetta –. Si faccia subito perché la situazione sta diventando insostenibile”. Nei giorni scorsi il tribunale ha dato ragione al Comune dichiarando, di fatto, abusivo l’edificio perché ha violato la convenzione urbanistica. Già ad agosto 2017 la Giunta aveva bloccato i pagamenti a favore della proprietà del, pari in quel momento a circa 100mila euro. Sono poi partiti gli iter amministrativi e i contenziosi.