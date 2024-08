Estate in diretta gaffe su Piero Angela | figuraccia di Semprini

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024) News tv. “in”,sudi– Durante l’ultima puntata diin, il programma pomeridiano dell’di Rai Uno, Nunzia De Girolamo e Gianlucahanno dedicato una parte della trasmissione a, l’amatissimo divulgatore scientifico televisivo e papà di “Quark” scomparso nell’agosto 2022. ( dopo le foto) Leggi anche: Romina Pierdomenico, periodo d’oro per lei: da “Love Game” al nuovo amore dopo Greggio Leggi anche: Matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso: il cantante rompe il silenzio “in”,sudiQualche momento di confusione per Gianlucadurante l’ultima puntata diin. Il giornalista, in studio con Nunzia De Girolamo, ha ricordato, lo storico volto della tv morto il 13 agosto di due anni fa.