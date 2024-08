Balneari contro gli ombrelloni abusivi | Concessioni valide fino a dicembre 2024 ma prevalga il dialogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Versilia, 14 agosto– Oltre alla preoccupazione per queste linee guida nazionali che non arrivano mai (forse entro fine mese) e che decideranno il loro futuro, i, in questa estate torrida, sono alle prese anche con un altro fenomeno: la presa della battigia. Ovvero proteste più o meno simboliche da parte di turisti che piantano il proprio ombrellone nelle spiagge che libere non sono. E' accaduto al Twiga, a marina di Carrara, qualche episodio anche in Versilia, «Alcuni stabilimenti della nostra zona – spiega Tommaso Magnani, presidente deidi Viareggio – hanno avuto anche fare con queste persone. Sono dei provocatori, che compiono degli abusi perché noi deteniamo ancora le, che sono state prorogate al 31».