Asti | morto dopo tre giorni di agonia l’operaio rimasto folgorato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Èieri in ospedale adun operaio di 32 anni che il 10 agosto eraferito in un incidente sul lavoro. Nicholas Colombini, impiegato di un’azienda di Terni impegnata in opere di manutenzione alla A2A di Quarto d’, era. Aveva una moglie, Anna, e due figli, uno di pochi mesi e l’altro di tre anni. La procura diha aperto un fascicolo. A2A esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Nicholas Colombini, che purtroppo ha perso la vita nella giornata di ieri”. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall’azienda di. La nota precisa che “Nicholas Colombini lavorava per Elte srl, la società che ha in appalto i lavori di rinnovo di una porzione dell’impianto di trattamento del rottame vetroso di”.