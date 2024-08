WWE | Pure Fusion Collective questo il nome della nuova stable tutta al femminile nata a Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) Nella puntata di Raw a Ottawa, dopo Money In The Bank, IYO SKY e Lyra Valkyria si sono affrontate di nuovo in un grande six-woman tag team match che ha visto SKY, Dakota Kai e Kairi Sane contro Valkyria, Katana Chance e Kayden Carter. Il trio delle Damage CTRL ha vinto l’incontro, ma la vittoria è stata oscurata da ciò che sarebbe accaduto in seguito. Shayna Baszler, Zoey Stark e Sonya Deville si sono precipitate sul ring, attaccando chiunque. Da allora, queste tre, hanno dimostrato di essere molto minacciose, assaltando anche Dakota Kai delle Damage CTRL nel backstage. LaDeville, Stark e Baszler sono ora conosciute come le. Il primo incontroha visto Zoey e Shayna allearsi per affrontare Kairi Sane e IYO SKY in un number one contender’s match per il WWE Women’s Tag Team Championship.