West Nile parla l’esperto su incubazione rischi e rimedi | Evitiamo le punture

(Di martedì 13 agosto 2024) Modena, 13 agosto 2024 – Il dottor Davide Resi è direttore della Unità Operativa che si occupa di prevenzione delle infezioni presso l’Ausl di Bologna. I casi di infezione dasono in rapido aumento. Quanto ci dobbiamo preoccupare? “Ci dobbiamo preoccupare. Soprattutto gli anziani e le persone che soffrono già di altre patologie croniche. E queste categorie devono stare attente particolarmente nelle ore notturne”. La Regione ha aumentato le misure preventive anche se eravamo già a livello 2 in tutta l’Emilia-Romagna. Siamo dunque già alla fase 3 di attenzione, che è la maggiore? “Siamo a livello 3 in alcune province come Modena, Bologna e Reggio Emilia. Alla fase 3 si arriva quando si raggiunge un certo numero di casi negli uomini (30) in una zona ben specifica, e in questa fase 3 si prevede il trattamento adulticida per quelle situazioni che ospitano parecchie persone”.