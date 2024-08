VIDEO Napoli ferma traffico con una sedia e assale autobus

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Mette unaal centro della strada, perre il transito veicolare. Quindi comincia a colpire violentemente un, bloccato a causa sua. Un uomo è ripreso nell’incredibile scena, avvenuta a. Si è scatenato il panico oggi tra gli automobilisti in via Stadera, nel quartiere Poggioreale. Siamo nei pressi del deposito Anm di via Nazionale delle Puglie. A catturare l’attenzione è un uomo molto corpulento. Indossa una maglia scura a mezze maniche, ed un pantalone della tuta chiaro. A quanto si sente nel, realizzato con uno smartphone, sta dando in escandescenze. Non sono chiari i motivi. “Ha perz ‘a capa” dice una voce dialettale fuori campo, tradendo preoccupazione. Quando l’autista Anm è costretto are la marcia, l’uomo inizia a percuotere il mezzo della linea suburbana 169. Usa un corpo contundente, probabilmente di metallo.