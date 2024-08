Vaiolo delle scimmie | l’Africa dichiara l’emergenza sanitaria pubblica dopo la crescita dei contagi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)Centres for Disease Control and Prevention hato l’epidemia di mpox, nota come, che dalla ReDemocratica del Congo si sta diffondendo in altri Paesi africani un’emergenzaper la sicurezza continentale. Appena 15 mesila fine delche lo aveva visto protagonista, il– ormai ribattezzato mpox – torna a fare paura. L’emergere di un nuovo ceppo più pericoloso di quello diffusosi tra il 2022 e il 2023 e l’esplosione dei casi in Africa ha fatto alzare nuovamente il livello di allarme. Nel pomeriggio, i Paesi africani hanno già fornito una prima risposta: hannoto l’mpox un’emergenzaper la sicurezza continentale.