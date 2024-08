Tre amici svaniti nel Borneo durante un’immersione 9 anni di misteri | Nessun processo vogliamo giustizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Giovani scomparsi nel nulla mentre erano in vacanza. Uncongelato, che come in un gioco dell’oca stregato resta sempre al punto di partenza. Una ferita che per le loro famiglie si riapre ogni Ferragosto. Sono passati novedal giorno in cui tre sub milanesi furono inghiottiti dal marenell’Isola di Sangalaki, nel, in Indonesia. Si chiamavano Alberto Mastrogiuseppe, di 36, Michela Caresani, che era la sua fidanzata, di 33, e Daniele Buresta, coetaneo del primo. Si è salvata Valeria Baffè, oggi quarantatreenne, che era la fidanzata di Buresta: anziché immergersi, quel giorno – che per il gruppo di, tutti sub esperti, sarebbe stato l’ultimo nelprima del rientro a Milano – aveva preferito praticare snorkeling ammirando il fondale dalla superficie, così come un ragazzo piemontese, tornato a casa.