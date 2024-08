Torna la ’Fiera di San Bartolomeo’ | Evento strategico per l’allevamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) "Con la Fiera di San Bartolomeo da venerdì 23 a domenica 25 agostol’appuntamento con una parte importantissima della tradizione e dell’economia di Città di Castello, quella legata ale all’agricoltura. Mondi che saranno mostrati e raccontati per tre giorni dai protagonisti, da chi mette passione e lavoro per tenere in vita una filiera strategica". Sono le parole con cui il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri hanno presentato l’edizione 2024 della manifestazione che il Comune promuoverà con Pro Loco di Piosina e la Società Rionale Madonna del Latte, gli allevatori dell’Alto Tevere e umbri.