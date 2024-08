Supercoppa Europea Real Madrid-Atalanta | probabili formazioni quando e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Varsavia (Polonia), 13 agosto 2024 - Il calcio delle amichevoli d'agosto è giunto al termine, per dare spazio all'inizio delle competizioni ufficiali della stagione 2024/25. Il primo grande appuntamento che apre le danze è quello tra, che si affronteranno domani sera, mercoledì 14 agosto alle ore 21, nella. Una tra la vincitrice della scorsa Uefa Champions League e la vincitrice della scorsa Uefa Europa League solleverà il primo, ambito, trofeo dell'anno. Le due squadre arrivano a questo appuntamento in condizioni diametralmente opposte, per sfortuna della Dea, ma prima vediamo assieme qualche statistica interessante relativa a questo trofeo. I numeri dellaQuesta sarà la 49^ edizione della, che è stata finora sollevata al cielo da 25 club differenti provenienti da 12 nazioni diverse.