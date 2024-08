Sinner tradito lo hanno beccato con il rivale | fa malissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 13 agosto 2024) Janniksubisce un ‘tradimento’ non da poco: il suo compagno è stato, infatti,con ildi sempre Il momento che sta vivendo Jannikè molto particolare dal punto di vista fisico e mentale. E’ il numero 1 del ranking ATP, ma i problemi fisici gli stanno impedendo di essere al massimo della forma. Mazzata per(LaPresse) Ilveggente.itLa sconfitta contro Rublev al Masters 1000 di Montreal gli ha fatto perdere terreno in favore di Carlos Alcaraz. I due si sfideranno a Cincinnati, dov’è possibile che si incrocino in finale visto che sono dalle due parti opposte del tabellone. Questa è la parte di stagione dovedeve accumulare più punti possibili. Perché è il migliore del circuito sul cemento, ha vinto 12 tornei su 14 e sa bene che non può permettersi troppi passi falsi. La stagione, in ogni caso, fino a questo momento è stata straordinaria.