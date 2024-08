Restyling di piazza Trento e Trieste a Sesto | giardino fontana e telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)San Giovanni (Milano) – Mentre continuano le risse e i residenti tornano a chiedere più sicurezza, l’amministrazione annuncia il progetto per la nuova. "diventerà presto unurbano - annuncia il sindaco Roberto Di Stefano -. Nei luoghi in cui il degrado vince sul decoro, anche la sicurezza cala. E ciò per noi è inaccettabile. Il Comune si riprende gli spazi che attualmente sono spesso teatro di microdelinquenza e disagio". L’ultimo intervento risale al 1999 con la semipedonalizzazione della. Il nuovo restylin sa, invece, di ritorno al passato e alla “Vecchia“. La nuovafarà "da collegamento tra le vie del quartiere il Rondò, che verrà riprogettato e rifatto nel 2025 insieme ala pedonalizzazione di Via Marconi", spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda.