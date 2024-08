Real Madrid-Atalanta dove vedere la Supercoppa europea in Tv e in streaming

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) Partito il conto alla rovescia per. Un anno fa probabilmente non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a disputare la, ma, dopo il trionfo in Europa League contro il Leverkusen a Dublino, domani la città di Bergamo avrà l’occasione di sognare il secondo trofeo internazionale di fila in bacheca. Un traguardo molto difficile, se non impossibile, perché da contendere ai campioni della Champions League, una squadra con pochi rivali già nella passata stagione, ancora più fenomenale dopo l’arrivo di un fuoriclasse come Kylian Mbappé. A rendere più complicata l’impresa anche i giocatori contati a disposizione di Gian Piero Gasperini, per i tanti infortuni e le tensioni interne per il calciomercato.