Quando torna Un posto al Sole su Rai 3 con i nuovi episodi?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 13 agosto 2024) Unal, la soap più amata d’Italia, si prende una piccola pausa estiva. Tornerà, nella sua programmazione classica, a partire dal 26 agosto. Intanto, però, il pubblico non resterà a bocca asciutta perché vanno in onda in questi giorni deglispeciali, Le storie di Unal, che racchiudono il meglio di quanto visto in questo lunghissimo anno. A fare gli onori di casa, però, con non sarà l’eroe di UPAS, il portiere Raffaele Giordano, alias Patrizio Rispo, ma la sua sostituta Rosa Picariello, interpretata da Daniela Ioia. Un personaggio, il suo, che è stato uno degli innesti più felici della soap. Con il suo carattere focoso e la grande umanità dimostrata in più di un’occasione. La formula di questispeciali è la stessa di sempre.