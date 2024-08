Prese e denunciate dopo il furto di un abito di lusso nel negozio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 13 agosto 2024) GROSSETO – Non solo reati finanziari nelle attività della Guardia di Finanza. A Follonica le Fiamme Gialle sono intervenute in occasione di un. Sono state allertate a gran voce dalla titolare di un notodel centro città, si sono precipitate all’inseguimento di due giovani che, pochi istanti prima, erano riusciti a trafugare dall’esercizio commerciale un capo di abbigliamento diInseguiti eludendo il sistema elettronico antitaccheggio. I responsabili, residenti nel fiorentino ma in trasferta in Maremma, hanno cercato di far perdere le proprie tracce confondendosi tra la folla di turisti in prossimità della stazione ferroviaria, ma in breve tempo, nonostante il tentativo di fuga lungo i binari, sono stati intercettati dai finanzieri e condotti in caserma.