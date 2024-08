Prefetto Roma contro razzismo pronto a sospendere partite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) In caso di striscioni razzisti o discriminatori, esposti durante ledi calcio del prossimo campionato, ildianche ad interrompere i match. E' quanto ha annunciato ildiLamberto Giannini in un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, del Comune diCapitale e dei rappresentanti die Lazio in vista dell'avvio della stagione calcistica che parte domenica. Proprio per scongiurare "l'esposizione di striscioni che incitino alla violenza ovvero riportino espressioni a sfondo discriminatorio nonché a tutte le manifestazioni die antisemitismo".