Pieve la lirica in piazza con Brugioni e Coletta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Dal 1996 apelago la serata del 13 agosto è strettamente legato al concerto lirico in, con un alternarsi di giovani e di affermati artisti. Un evento che, come si suol dire, fa ormai parte della tradizione delle estati del comune appenninico. In questa lunga storia, gli ultimi nove anni sono caratterizzati dalla collaborazione del Comune con l’associazione artistico culturale Actea, col patrocinio di Fondazione di Modena. ‘Punte di diamante’ di questo evento sono i tenori Robertoe Giovanni(i due nella foto) anche coordinatore che quest’anno ha voluto omaggiare il centenario della morte di Giacomo Puccino col concerto ‘E lucean le stelle’. Alla fisarmonica sarà Paolo Cauteruccio, al violino Michaela Bilikova e al pianoforte Alessandro Di Marco. L’appuntamento, ad ingresso libero, è inVittorio Veneto dalle ore 21.15.