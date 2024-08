Parigi 2024 Discovery+ festeggia numeri da record | oltre 215 milioni di spettatori in Europa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Le Olimpiadi disono state un successo in termini di ascolti per Warner Bros. Discovery, piattaforma digitale che ha condiviso i propridurante i Giochi. “Grazie al recente lancio di Max in 25 mercati europei, in aggiunta asegna la prima vera “Olimpiade dello streaming” in, dato che un numero sempre più elevato di persone hanno guardato in streaming più contenuti olimpici per un tempo mai eguagliato in precedenza Warner Bros. Discovery ha registrato un’audience e un coinvolgimentosu tutte le piattaforme” si legge. Gliche inhanno guardato i contenuti delle Olimpiadi sulle piattaforme di Warner Bros sono215, più del 23% rispetto ai Giochi di Tokyo 2020.