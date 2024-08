Pallanuoto | sorteggiati i gironi preliminari di Champions League Impegnate AN Brescia ed Ortigia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Terminato il periodo olimpico, si torna a parlare delle manifestazioni per club. La più importante a livello continentale è ovviamente la, che ripartirà dal 13 al 15 settembre con i. Sorteggiate oggi le composizioni dei vari raggruppamenti da parte della European Aquatics in quel di Zagabria: sarannoanche due squadre italiane (ricordiamo della rinuncia della Pro Recco). L’ANsarà impegnata nel Girone C, in terra rumena, in casa dell’Oradea. Con loro nel raggruppamento spazio anche ai tedeschi dello Spandau, i turchi dell’Enka ed i greci del Paok. Trasferta spagnola per il Circolo Canottieriche volerà in Catalogna in casa del Sabadell. Nel girone anche i serbi del Sabac e i francesi del Pays d’Aix.