Nazione & finanza Il baratro generazionale è un fatto | il cambio di paradigma è un problema dei giovani

(Di martedì 13 agosto 2024) Ogni tanto è giusto partire dalle belle notizie: siamo medaglia d’argento al mondo per longevità! Per gli uomini la vita media attesa è di 81,1 anni, per le donne 85,2 anni. Ci batte solo il Giappone. Questo risultato, per unache storicamente era povera e con una corta aspettativa di vita, è un successo multiche nessuno al mondo è riuscito ad uguagliare. I successi come questo, però, vanno difesi. Non si tratta di una coppa da lasciare a prendere polvere su uno scaffale. È piuttosto una pianta, da nutrire e curare. Il come deciderà se potremo vantarci di questo risultato o se saremo costretti a rimpiangerlo. Prima di tutto una premessa: il sistema previdenziale che noi diamo per scontato ha poco meno di due secoli e mezzo di vita. E si basa su due conteggi: quanto ci si aspetta di vivere e quanta gente lavorerà quando noi saremo andati in pensione.