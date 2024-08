Nasce la Rete di Chirurgia robotica ortopedica | il dr Roberto Redi è il responsabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Arezzo, 13 agosto 2024 – Nuovo incarico per il dr., direttore UOC Ortopedia e Traumatologia Ospedali di Arezzo, Bibbiena e Sansepolcro. Il primario è stato recentemente nominatodelladi, afferente al Dipartimento ortopedico e della riabilitazione. «Voglio innanzitutto ringraziare la Direzione Aziendale e il Dg Antonio D’Urso per la fiducia che mi ha accordato nell’affidarmi questo incarico così importante e stimolante» dichiara il dr.. «La creazione di unadi centri di riferimento nella nostra azienda per laè un passo importante – spiega il dr.-. Laè una realtà da cui non possiamo più prescindere proprio per i vantaggi che offre al paziente. Bisogna cercare di utilizzare sempre più questo tipo di