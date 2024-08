Moto gp problemi per l’ingresso di BMW? Ezpeleta | Lavoreremo con 11 team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Bologna, 13 agosto 2024 –perdiingp a partire dal 2027? Se da un lato i tedeschi avrebbero comprato i dati in possesso di Suzuki per circa 18 milioni di euro, dall’altro la Dorna non avrebbe intenzione di aumentare l’attuale struttura composta da undicie ventidue piloti. Il cambio regolamentare che avverrà tra tre stagioni stuzzica la casa tedesca, che potrebbe entrare senza un clamoroso ritardo tecnologico, ma per farlo avrà probabilmente bisogno di sfruttare la struttura di ungià esistente. Meno alette, meno impatto aerodinamico,ri meno potenti, da 1000cc a 850cc, carburanti più ecologici: sarà unagp totalmente nuova, forse condentro. Ma l’entrata in scena non è affatto scontata come potrebbe sembrare.