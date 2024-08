Milan Monza streaming e diretta tv | dove vedere il trofeo Berlusconi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 agosto 2024)tv:ilQuesta sera, 13 agosto 2024, va in onda da San Siro la seconda edizione delintitolato a Silvio, che vede affrontarsi ile il, le due squadre di cuifu presidente, portandole al successo. Un test amichevole importante a pochi giorni dall’inizio della Serie A. Vediamointv e ine a che ora. In tv Appuntamento inesclusiva questa sera, 13 agosto 2024, dalle ore 20.30 su Canale 5. Al centro della serata, da San Siro, il derby tra le due squadre della storia calcistica di Silvio: ildi Paulo Fonseca e ildel grande ex rossonero Alessandro Nesta.