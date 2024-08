Le offese caratterizzano chi le fa non chi le riceve | ecco come difendersi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024) Gli insulti serpeggiano innanzitutto sui social, un campo libero dove non viene perdonato nessuno, nemmeno chi posta solo gattini. Ma ledilagano anche sul posto di lavoro, tra conoscenti, tra sconosciuti. E se riguardano noi, in qualsiasi contesto avvenga, ci sentiamo ferite, umiliate, tradite. Il primo pensiero che ci attraversa la mente è “Cosa ho fatto per meritarmi questo?”. Chiariamo subito: non abbiamo fatto niente. Non siamo responsabili del comportamento degli altri. Non assumiamoci colpe che non abbiamo. Non lasciamoci influenzare da ciò che gli altri dicono di noi, che sia una critica (non costruttiva) e, a maggior ragione, un’offesa. Piuttosto, cerchiamo di calmarci e di capiredifenderci: sì, perché farlo è un nostro diritto e stabilire dei confini intorno a noi oltre i quali nessuno si può spingere è un’azione sana e necessaria.