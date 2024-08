L’avversario Il SudTirol cambia poco È Ceppitelli il ’colpo’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Modena esi avvicinano alla sfida di sabato sera al ’Druso’ dopo avere entrambe fatto soffrire in Coppa una squadra di Serie A, uscendo di scena solo ai rigori. Come il Modena a Napoli anche gli altoatesini hanno sfiorato il colpo a Monza: dopo lo 0-0 del 90’ sono stati anche qui i tiri dal dischetto a premiare i brianzoli, solo però al rigore numero 16 (dopo 15 trasformazioni su 15) fallito dal polacco Praszelik, centrocampista classe 2000 (ultimo) arrivato in biancorosso qualche giorno fa dopo due anni a Cosenza e uno a Verona, che era subentrato a gara in corso. La squadra del confermato Valente si è presentata al ’Gewiss Stadium’ con il rodato 3-5-2, modulo anche dell’anno scorso. Fra i pali Poluzzi, difesa a tre con Giorgini,e Masiello, sulle corsie esterne l’ex canarino Molina e Davì, in mezzo Mallamo, Arrigoni e Kurtic, davanti Odogwu e Casiraghi.