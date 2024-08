James Wan è al lavoro sul remake di Il mostro della laguna nera

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024)Wan è alsuldi IlWan è pronto a tornare all’oceano per il suo prossimo film. La Universal sta cercando di far decollare undi Ilda alcuni anni, e il progetto sta finalmente andando avanti con il maestro dell’horror alla guida. Secondo THR, Wan è nelle prime trattative per dirigere una rivisitazione del classico in bianco e nero degli anni ’50, diretto da Jack Arnold. L’originale era incentrato su un gruppo di scienziati che tentavano di studiare un anticopreistorico noto come Gill-Man, che presto diventa pericoloso e inizia a eliminarli dopo essersi preso una cotta per il personaggio di Julia Adams. È ancora considerato da molti uno dei film horror più influenti di tutti i tempi.