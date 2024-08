Guerra in Ucraina gli USA e l’UE benedicono l’avanzata a Kursk e provocano Putin | Se non vuole le truppe ucraine sul suolo russo ritiri l’esercito

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 agosto 2024) “Da un lato, la Russia afferma di aver fermato l’offensivanella regione di; dall’altro,di Volodymyr Zelensky sostiene esattamente il contrario, aggiungendo che “tutto procede secondo i piani”. In tempo di, è difficile sapere come stiano davvero le cose sul campo di battaglia, poiché entrambi gli schieramenti cercano, condizionando l’informazione, di portare acqua al proprio mulino. Eppure, questa volta tutto, a partire dalle furiose parole di Vladimir, che ha protestato per l’offensivae minacciato una durissima rappresaglia, lascia pensare che effettivamente Zelensky sia riuscito a sferrare un micidiale attacco, riuscendo a controllare, secondo quanto affermato dal comandante in capo Oleksandr Syrskyi, “oltre mille chilometri quadrati del territorio della Federazione Russa”.