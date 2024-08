Fuoriuscita di vapori nella piscina di Egna | 12 intossicati uno è grave Evacuato anche lo stadio del ghiaccio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) A causa di una reazione chimica fra due sostanze e delladi materiale chimico che si sono verificate nei locali tecnici del Lido di, laed lodeldella cittadina dell’Alto Adige sono stati evacuati. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, durante i lavori di riempimento dei serbatoi contenenti le sostanze di trattamento acque, si è prodotta una miscela che ha provocato una formazione didi cloro che hanno intossicato 12 persone, una delle quali in modo. Altre due persone sono in condizioni medio-gravi, mentre le altre 9 presentano sintomi più lievi. Per i 12è stato necessario l’intervento del personale medico e il trasferimento all’ospedale di Bolzano. I bagnanti e il personale del lido presentano gravi irritazioni a causa delle inalazioni.