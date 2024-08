Fedez sfida apertamente i vicini di casa | Festa esclusiva Le immagini dalla Sardegna diventano virali

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 agosto 2024)di: "". LeAvete mai sognato di vivere unamozzafiato con tutto il glamour delle celebrità? Un rapper di Milano ce l'ha fatta e ha trasformato unatrain un evento epico in! Il mondo del rap italiano non è solo musica e concerti, ma anche vita mondana e serate esclusive. E perché non condividere con i fan un po' di quel lustro privato? Un famoso rapper milanese ci ha pensato: ha deciso di prendersi una pausa in, dove, oltre a godersi il relax e i panorami, ha allestito unache ha dato molto da parlare. La villa che ha fatto da cornice all'evento è la tipica location che si immagina per le vacanze dei VIP: lusso, privacy e uno scenario da cartolina.