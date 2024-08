Domani 14 agosto il sesto appuntamento della IV edizione di Restate a Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Il programma di14quartadi “”, la rassegna estiva che trasforma Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto Jovine presenta, per la prima volta dal vivo, il suo nuovo album “Sincero”, in compagnia di amici artisti con cui ha realizzato il discomaturità. Sul palco con lui ci saranno Francesco Di Bella (24 Grana), ’O Zulù (99 Posse), Dario Sansone (Foja), Simona Boo, Andrea Tartaglia (Tartaglia Aneuro), Peppoh, Nicola Caso (tutti in featuring nel disco). A loro si aggiungono Pier Vito Grisù, Luca Rustici, JRM. Il concerto sarà un’esplosione di suoni reggae, pop e folk. Non mancheranno i brani “Napulitan” e “’O reggae ’e Maradona“, due pezzi del repertorio che Jovine porta ovunque con sé; ai quali si aggiungeranno le nuove canzoni per una grande festamusica.