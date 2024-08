Darderi-Tabilo oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Lucianose la vedrà contro Alejandronel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Fuori dalla sua comfort zone che è la terra rossa, il tennista azzurro ha ben figurato sull’erba e ora vuole far bene anche sul veloce, dove non ha mai vinto un match in carriera a livello Atp. Purtroppo non è stato fortunato per quanto riguarda il sorteggio dato che debutterà contro un giocatore in gran forma come il cileno, reduce dal terzo turno in Canada e ampiamente favorito secondo i bookies. Il cileno è avanti 2-1 nei precedenti, ma tutti e tre hanno avuto luogo sulla terra battuta. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, martedì 13 agosto come primo incontro di giornata sul Court 4 con inizio fissato alle ore 17.00.