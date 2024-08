Bibbiano grave ciclista dopo lo scontro con un' auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)(Reggio Emilia), 13 agosto 2024 – Unincidente stradale si è verificato in serata verso le 21,30 in via Marconi a. Ne sono rimasti coinvolti une un’vettura. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, raggiunto sul posto dall’ambulanza e dal personale medico per avere le prime importanti cure.i primi trattamenti sanitari, il, un cinquantenne, è stato caricato a bordo dell’ambulanza per essere portato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate gravi. Sul posto le forze dell’ordine per poter effettuare gli accertamenti sulla dinamica dello. Risulta essere rimasto fisicamente illeso il conducente dell’vettura.