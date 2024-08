47 metri – Uncaged | la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024) 47: ladelIldi 47prevedeva una miracolosa fuga da squali mortali, solo che la salvezza dei suoi personaggi centrali è stata vanificata da un oscuro colpo di scena dell’ultimo minuto. Il survival horror del 2017 segue due sorelle, Lisa (Mandy Moore) e Kate (Claire Holt), bloccate in una gabbia sul fondo dell’oceano circondate da squali affamati. Fino al, 47(47 Meters Down) è un thriller teso e pieno di suspense, che presenta anche una serie di grandi spaventi. Il film sugli squali è stato diretto da Johannes Roberts e si distingue per un colpo di scena a sorpresa che modifica ildopo che Lisa si ritrova da sola nella gabbia dopo che Kate è stata apparentemente uccisa da uno squalo. Lisa ha una gamba bloccata e respira aria da una nuova bombola di ossigeno che Kate ha recuperato per lei.