Vitulano c’è il patrocinio morale del Comune per la gara automobilistica Quo Vadis

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale diconcede ile la collaborazione per la manifestazione denominata “Quo– M MILIA APPIA “Regina Viarum””. Dal 30 ottobre al 3 novembre 2024 come da calendario comunicato dal Presidente dell’ASD Napoli Racing Show, Enzo Rivellini, associazione che ha sede a Giugliano in Campania (NA), si svolgerà la manifestazione denominata “Quo– M MILIA APPIA “Regina Viarum””. La via Appia, “la prima e più famosa autostrada le mondo”, conosciuta s’in dall’antichità come la “Regina Viarum”, riceverà il riconoscimento UNESCO di Patrimonio Universale.