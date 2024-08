Verso l’attacco dell’Iran a Israele fonti Usa | Vicini all’ora zero L’ipotesi della rappresaglia nel giorno in cui si ricorda la distruzione del Tempio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Iran e i suoi alleati potrebbero lanciarecontro«entro le prossime 24 ore». Lo rende noto il corrispondente di Fox News, citando funzionari in Medio Oriente, convinti che «l’ora» sia arrivata. La ritorsione per l’uccisione a Teheran del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh potrebbe essere imminente. E la teocrazia iraniana, insieme ad Hezbollah, potrebbero scegliere proprio il «più triste del calendario ebraico»: il Tisha B’Av, ovvero l’anniversariodel», che cade il 12 e il 13 agosto. Al tramonto di oggi e per 24 ore gli ebrei israeliani commemorano, infatti, laa Gerusalemme del Primo(nel 586 avanti Cristo) e del Secondo nel 70 dopo Cristo a opera dei conquistatori romani. Era stata Sky Arabia a darne notizia, e ora ancheteme lain questi giorni.