Tony Renda insultato la fidanzata Jenny sbotta sui social | Adesso basta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Da quando Temptation Island è giunto al termine, non si sta facendo altro che parlare di alcuni dei protagonisti dell’edizione che si è conclusa a fine luglio. Al centro dell’attenzione ci sono, soprattutto,Guardiano e. Quest’ultimo, in queste ore, è stato preso di mira da alcuni utenti del web al punto da scatenare l’immediata reazione della sua. Ecco cosa è successo. Gli insulti controdi Temptation Island Quella che sembrava essere una coppia destinata sicuramente a scoppiare dopo Temptation Island, in realtà, è sopravvissuta all’esperienza del reality show., infatti, hanno deciso di uscire dalla trasmissione insieme e, attualmente, sono ancora felicemente fidanzati. Questo ha spinto molti a credere anche che, in verità, i due fossero d’accordo sin dal primo momento.