Tajani | Israele si difenda ma smetta di colpire i civili

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Ognuno dice cose diverse, ognuno si muove per conto proprio. La nostra linea è molto chiara. Chiediamo con forza a– che ha il diritto di difendersi, come abbiamo sempre detto – di interrompere attacchi che portano a un numero altissimo di vittime, il che è in contrasto con il diritto internazionale". A ribadirlo è il ministro degli Esteri Antonio, rispondendo a una domanda in merito alla posizione e alla fermezza del governo riguardo a quello che sta accadendo in medio oriente. In un'intervista al Corriere della sera il leader di Forza Italia ha commentato la richiesta del Movimento 5 stelle di richiamare l'ambasciatore italiano a Tel Aviv: "Ancora non si è capito quale posizione abbiano le opposizioni. C'è un percorso in atto, ci sono mediazioni, siamo contrari a ogni atto che alzi ulteriormente la tensione e coinvolga innocenti.