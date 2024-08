Serie B trovato l’accordo sui diritti tv! Dove vedere le partite | costo e abbonamenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) DAZN continuerà a trasmettere tutte le 390del campionato dellaBKT fino al 2027, con l’aggiudicazione deitv anche per il triennio 2024-2027 inclusi i playoff e playout. “LaBKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo deifino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato – commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia – consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la LegaB che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi.