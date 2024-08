Sant’Anna di Stazzema 80 anni dopo l’eccidio Viaggio nel Museo che dà voce ai testimoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024)di, 12 agosto 2024 – Sono trascorsi 80dalla strage didi. Tanti sono per lo scorrere del tempo, inesorabile. Ma per chi è sopravvissuto, per chi è stato testimone e per chi in questiha fatto della memoria delnazifascista una missione di vita, tutto è fermo. Lo scorrere dei giorni allontana solo su un piano fisico dall’orrore, dimenticare è impossibile. Adisi respira il silenzio. Da quello sprone a picco sulle Apuane risuonano le voci delle anime innocenti che la mano assassina delle SS ha ucciso senza pietà: 560 persone trucidate, tra queste 130 bambini. I loro volti sono impressi nelle foto che compongono il grande cartellone vicino all’altare della chiesa all’ingresso della quale spicca una targa in ricordo di Don Innocenzo Lazzeri che dette la vita per i fedeli il 12 agosto del 1944.