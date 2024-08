Roma ladri acrobati svaligiano l’appartamento di un ex giornalista parlamentare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 12 agosto 2024 – Un furto da un milione di euro la notte scorsa in un appartamento di via Courmayeur, a. Vittima del furto un. Isono entrati in casa passando da una finestra posta al terzo piano e sono riusciti a trovare le chiavi della cassaforte, svaligiandola. Ile la moglie, entrambi pensionati, stavano dormendo e non si sono accorti di nulla. Sono stati portati via gioielli in oro e argento, per un valore di un milione di euro, e duemila euro in contanti. Indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio.