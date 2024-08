Roma a Ferragosto la cultura costa di meno | prezzi ridotti per musei e siti archeologici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Il prossimo giovedì 15 agosto saranno regolarmente aperti al pubblico, con tariffe e orari ordinari, tutti iCivici e le aree archeologiche diCapitale. Un’occasione, in questa giornata “insolita” da trascorrere in città, per scoprirne o riscoprirne il grande patrimonio storico-artistico, antico e contemporaneo. Cosa si potrà visitare Oltre alle collezioni permanenti, saranno regolarmente visitabili le esposizioni temporanee presenti nelle diverse sedi museali. La scelta potrà quindi ricadere suiCapitolini, che ospitano, al terzo piano di Palazzo Caffarelli, la mostra Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, mentre a Palazzo Clementino è allestita la mostra I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli aiCapitolini, e a Villa Caffarelli si può osservare da vicino il monumentale Colosso dintino.