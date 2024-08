Non lo dico io ma il professor Sturla | Khelif Magliaro spiana la sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) La telecamera della regia internazionale alla Cerimonia di chiusura dei giochi olimpici di Parigi 2024 ha indugiato su di lei più che su tutti gli altri atleti, all'ingresso nello Stade de France. Stiamo parlando di Imane, la pugile algerina che ha vinto l'oro nella categoria 66kg ma ha fatto tanto discutere per i suoi livelli elevati di testosterone, che l'avrebbero, secondo i critici, favorita oltremodo nella competizione nei confronti di altre donne, compresa l'azzurra Angela Carini. A In Onda, talk di approfondimento politico estivo di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, si discute anche di questo, in una giornata comunque stravolta da eventi drammatici sia nel conflitto russo-ucraino sia in quello nella striscia di Gaza.