Milan Emerson è arrivato a Milano | Contento di essere qui Domattina le visite mediche con il Milan|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 agosto 2024) 2024-08-11 23:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:Royal al, dopo una lunga trattativa con il Tottenham ora è un affare fatto. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 15 milioni di parte fissa e 2 di bonus (1 facilmente raggiungibile e l’altro difficile). Fonseca avrà a disposizione il rinforzo chiesto per la corsia di destra reso ancora più necessario dopo l’infortunio che costringerà Florenzi ai box per un lungo periodo. I DETTAGLI DEL CONTRATTO –Royal aveva rispedito al mittente due proposte dalla Premier League e una dall’Arabia Saudita perché voleva solo il. E alla fine è stato accontentato per una tappa chiave della sua carriera professionale.