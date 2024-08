M5s le manovre di Fico con il Nazareno | spunta la poltrona di De Luca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Giuseppe Conte e Beppe Grillo sono ai ferri corti. In una estate torrida, la loro è la «guerra fredda» di cui si parla nelle chat 5 Stelle. Il Movimento si è trasferito tutto su Whatsapp: nell'estate della politica, tra feste de L'Unità, Meeting e festival di ogni tipo, il M5S cerca di passare la stagione calda standosene all'ombra. Si preparano le carte. Il leader guarda alla prossima Assemblea costituente, divisa in tre fasi e affidata all'organizzazione della società Avventura Urbana come a un turning point. Un momento di reset generale essenziale per tirare una riga ed estromettere il comico da tutta la gestione del Movimento. Lui oppone resistenza, tiene il blog all'opposizione del partito contiano e rinsalda la sua rete, che può contare sul malcontento di tanti dei protagonisti della prima ora, successivamente «pensionati» da Conte.