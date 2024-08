L’Italvolley femminile certifica la nascita di un’Italia multietnica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Che l’Italia sia, da qualche decennio, un Paese in cui l’etnia mediterranea e la religione cattolica siano sempre meno maggioritarie lo sanno tutti. Questo dato consolidato della società civile, tuttavia, non trova piena rispondenza nelle vigenti leggi con riferimento specifico a quella sulla cittadinanza. Quest’ultima, ottima al momento della sua promulgazione nel febbraio 1992, oggi necessita d’una doverosa revisione. Da anni su questo tema è in atto un dibattito, purtroppo astratto e fortemente demagogico, in cui, a mo’ di coniglio dal cilindro, vengono tirati fuori argomenti disparati, evitando volutamente il ricorso all’unico elemento che dovrebbe fungere da guida in questi casi: il buonsenso che, giova ricordarlo, non ha colore politico. Come sperato da molti, a permettere il compimento d’un passo in avanti sono arrivati gli appena terminati Giochi Olimpici di Parigi.