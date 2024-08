L’hinterland spreca troppa acqua Ogni giorno 206 litri buttati a testa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Come risparmiarein poche semplici mosse. Lo insegna il decalogo anti-spreco di Cap, gestore del servizio idrico nel, provincia "sciupona" secondo i dati sul consumo. La media nel Milanese è di 206,41pro capite al(report Utilitalia). Più bassa della media nazionale di 215, ma decisamente più alta della media europea di 125. Una tendenza che non cala neppure in questo momento così difficile. "Stiamo affrontando la crisi climatica più grave degli ultimi 70 anni", sottolinea l’azienda nelle premesse. Vaprio rilancia le regole d’oro, "un invito a tutti a riflettere per usare in modo responsabile la preziosa risorsa". E anche se in zona non ci sono rubinetti asciutti, non è un buon motivo per non cambiare abitudini sbagliate, perché "serve l’impegno di tutti".